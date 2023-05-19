Пятигорск, Ставропольский край, 19 мая, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Чем больше антироссийских санкций и клеветы против России, тем выше консолидация в российском обществе. Об этом 19 мая заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям в Пятигорске.

Дарья Драй ИА REGNUM За Россию!

«Чем больше в отношении нас принимали санкций, чем больше было клеветы, тем выше становился параметр этой общей консолидации», — сказал он.

Президент добавил, что на протяжение последних пяти лет этот показатель вырос на треть и к началу текущего года составил более 94%.

Глава государства уточнил, что уровень общероссийской гражданской идентичности, при которой человек считает себя в первую очередь гражданином России и только потом представителем той или иной национальности, на протяжении последнего года возрастал «прямо пропорционально давлению на нашу страну».

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая Путин заявил, что коллективный Запад не прекращает нападки на российскую культуру и ценности страны, для чего задействовал практически весь свой арсенал. Он указал, что противники России делают всё для того, чтобы разобщить народы, проживающие на территории страны.

В феврале глава государства в послании Федеральному собранию указал, что Запад не может ни в какой мере являться авторитетом для других стран, ведь он обесценил собственные устои. Президент подчеркнул, что западные страны сами целенаправленно разрушает ценности своих же народов.