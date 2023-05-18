Вашингтон, 19 мая, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Новый пакет антироссийских санкций подготовили власти США. Об этом 18 мая сообщил USA Today накануне саммита лидеров G7 высокопоставленный представитель администрации США.

В США подготовили очередной «существенный» пакет антироссийских санкций
Иван Шилов ИА REGNUM
Санкции

Ожидается, что США объявят «существенный пакет» санкций, которые будут нацелены в том числе на попытки обхода уже существующих рестрикций, а также на компании, задействованные в обходе санкций на Ближнем Востоке, в Европе и в Азии.

Не сообщая подробности, чиновник отметил, что в обновлённый чёрный список попадут около 300 компаний, лиц, судов и самолетов. Экспортные ограничения коснутся 70 предприятий России и третьих стран.

Санкционные усилия будут направлены, по словам представителя администрации США, на ограничение доступа России к товарам, необходимым для «поддержания военной машины».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в американском минфине создан отдел экономического анализа санкций для исследования побочных эффектов санкционных мер как до, так и после их введения. Это необходимо, чтобы понять, нужно ли что-то скорректировать в санкциях.