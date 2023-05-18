Вашингтон, 19 мая, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Новый пакет антироссийских санкций подготовили власти США. Об этом 18 мая сообщил USA Today накануне саммита лидеров G7 высокопоставленный представитель администрации США.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Ожидается, что США объявят «существенный пакет» санкций, которые будут нацелены в том числе на попытки обхода уже существующих рестрикций, а также на компании, задействованные в обходе санкций на Ближнем Востоке, в Европе и в Азии.

Не сообщая подробности, чиновник отметил, что в обновлённый чёрный список попадут около 300 компаний, лиц, судов и самолетов. Экспортные ограничения коснутся 70 предприятий России и третьих стран.

Санкционные усилия будут направлены, по словам представителя администрации США, на ограничение доступа России к товарам, необходимым для «поддержания военной машины».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в американском минфине создан отдел экономического анализа санкций для исследования побочных эффектов санкционных мер как до, так и после их введения. Это необходимо, чтобы понять, нужно ли что-то скорректировать в санкциях.