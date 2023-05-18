Белгород, 18 мая, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Дроновка в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале 18 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Дроновка
Иван Шилов ИА REGNUM
Артиллерийский обстрел ВСУ

«Под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа», — говорится в сообщении.

В результате обстрела никто не пострадал.

По сообщению Гладкова, повреждения получила сеть газо− и электроснабжения. Оперативные и аварийные службы сейчас устраняют последствия обстрела.

Как передавало ИА REGNUM, диверсионно-разведывательная группа, состоящая из 20 человек, с территории Украины 18 мая произвела попытку проникновения на территорию Белгородской области. Массированный встречный огонь остановил участников ДРГ, и они были вынуждены покинуть российскую территорию. До десяти украинских диверсантов ликвидировали при попытке прорыва.