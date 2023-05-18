Белгород, 18 мая, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Дроновка в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале 18 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа», — говорится в сообщении.

В результате обстрела никто не пострадал.

По сообщению Гладкова, повреждения получила сеть газо− и электроснабжения. Оперативные и аварийные службы сейчас устраняют последствия обстрела.

Как передавало ИА REGNUM, диверсионно-разведывательная группа, состоящая из 20 человек, с территории Украины 18 мая произвела попытку проникновения на территорию Белгородской области. Массированный встречный огонь остановил участников ДРГ, и они были вынуждены покинуть российскую территорию. До десяти украинских диверсантов ликвидировали при попытке прорыва.