Новая Каховка, Херсонская область, 19 мая, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Главу администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева пытались убить. Об этом он заявил в крымском пресс-центре МИА «Россия сегодня» 19 мая.

Кадр из видео Владимир Леонтьев.

Леонтьев рассказал, что попытку покушения на него совершили украинские силы. Они нанесли ракетные удары по месту, где он якобы живёт.

«Да, был удар ракетами… Была получена недостоверная информация, где я живу, и сразу в 07:45 произошло разрушение, а в 07:50 опубликовали, что меня убили», — уточнил Леонтьев.

Глава администрации отметил, что ракеты, которыми пытались его убить, стоят «тьму денег». Подобные действия со стороны ВСУ он назвал «уделом слабых, удел трусов, негодяев и подонков».

«Это не первый случай, но, видимо, еще есть задачи, которые надо будет выполнить», — подчеркнул глава города.

Как сообщало ИА Регнум, в марте заместителя главы Новокаховской администрации Херсонской области Виталия Гура пытались подорвать в автомобиле. Гура 13 марта подъехал на машине к зданию столовой в Новой Каховке, после чего рядом с ним сработало взрывное устройство. Источник уточнил, что чиновник получил ранения, его госпитализировали.

Ещё одно покушение на Гура совершили в августе 2022 года. Его госпитализировали в очень тяжёлом состоянии. Злоумышленники расстреляли его, предположительно, из пистолета Макарова. Выстрелы в доме ответственного за ЖКХ чиновника услышали соседи.