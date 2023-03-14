Херсон, 14 марта, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Заместителя главы Новокаховской администрации Херсонской области Виталия Гура пытались подорвать в автомобиле, сообщает 14 марта Baza.

Цитата из видео Заместитель главы Новокаховской военно-гражданской администрации Виталий Гур

Отмечается, что 13 марта Гура подъехал на автомобиле к зданию столовой в Новой Каховке, после чего рядом с ним сработало взрывное устройство.

Чиновник получил ранения, его госпитализировали, сообщил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, главное военное следственное управление (ГВСУ) СК РФ возбудило уголовное дело в связи с покушением на убийство командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинова.