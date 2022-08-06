Новая Каховка, Украина, 6 августа, 2022, 13:39 — ИА Регнум. На заместителя Новокаховской администрации по ЖКХ Виталия Гура было совершенно покушение в Новой Каховке, и он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом 6 августа рассказал источник в администрации района.

Стрельба

«Нападение произошло у дома, где проживал Виталий Гур, неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова (ПМ). На месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник уточнил, что после этого Гур был госпитализирован в очень тяжелом состоянии и в данный момент решается вопрос о том, транспортировать ли его на территорию Крыма.

Как передавало ИА REGNUM, ранее телеграм-канал «Mash» сообщил, что предполагаемый диагноз главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо — это отравление неизвестным веществом.