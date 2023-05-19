Москва, 19 мая, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 19 мая заявил, что по абсолютно понятным причинам Россия находится в тяжелом положении с точки зрения демографии.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Демография — это то, где у нас пока не получается», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что правительство принимаем меры, чтобы увеличить рождаемость, но пока они не дали желаемых результатов. Это одна из приоритетных для правительства тем, отметил Песков. Среди эффективных мер для улучшения демографии остаются маткапитал, поддержка малообеспеченных матерей. Как отметил представитель Кремля, кабинет министров занимается выработкой новых положений.

«Волшебной таблетки тут нет, это работа, рассчитанная на длительное время», — добавил пресс-секретарь.

Среди основных проблем он назвал демографические ямы, связанные с Великой отечественной войной и с 90-ми годами.

«Сейчас мы живем в десятилетии, когда эти ямы соединились. Это наш исторический хвост», — уточнил Песков.

Помощник президента России Максин Орешкин 19 мая на коллегии Минтруда назвал результаты демографической политики в России «разочаровывающими и неудовлетворительными». Он добавил, что это означает необходимость повышения эффективности политики в этой сфере. По его словам, прогнозы ООН о сокращении в ближайшие 60 лет населения России до уровня ниже 100 миллионов человек имеют все шансы сбыться. По данным на 1 января 2023 года, население России составило 146,4 млн человек. При этом, как сказал Орешкин, 1 января 2022 года это число было выше — 146, 9 млн.