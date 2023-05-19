Хиросима, Япония, 19 мая, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Страны Группы семи (G7) продолжат ограничивать экспорт в Россию промышленного оборудования и технологий. Об этом говорится в совместном заявлении 19 мая.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

В нём указано, что участники объединения условились продолжать заморозку российских активов до момента, пока Москва не компенсирует Киеву ущерб от украинского конфликта. Члены «семёрки» отметили, что предпринимают шаги для «полного учёта суверенных активов России», замороженных в их юрисдикциях.

В частности, лидеры G7 договорились работать над ограничением использования Россией международной финансовой системы и продолжением ограничения экспорта в страну промышленного оборудования и технологий.

«G7 будет принимать меры для предотвращения «использования филиалов российских банков в третьих странах» для обхода санкций», — также сообщается в заявлении.

При этом, как ранее сообщало ИА Регнум, страны G7 решили не вводить «почти полный» запрет на экспорт в Россию. В соответствующем материале издания Bloomberg говорится, что вместо него они намерены расширить действующие ограничения на поставки основных товаров — к примеру, используемых военными, в том числе промышленного оборудования и товаров из областей производства, строительства, транспорта и услуг в сфере бизнеса. Ограничения могут коснуться и российских алмазов. Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что работа также ведётся над «закрытием лазеек» в санкционном режиме.