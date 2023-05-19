Москва, 19 мая, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова. Соответствующий указ 19 мая опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Валерий Шарифулин/ТАСС Олег Сыромолотов

«Освободить Сыромолотова Олега Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму», — говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня подписания 19 мая.

Сыромолотов занимал должность замминистра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму 19 марта 2015 года. До этого он работал в ФСБ, в том числе был заместителем директора.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 16 мая назначил новым послом России в Ватикане Ивана Солтановского, который раньше занимал пост постоянного представителя России при Совете Европы в Страсбурге.

В апреле Путин назначил Алексея Парамонова на должность посла в Италии вместо Сергея Разова.