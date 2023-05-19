Москва, 19 мая, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Россия должна ответить Западу на поставки истребителей F-16 Украине и ей следует действовать более решительно, заявил бывший командующий 16-й воздушной армией РФ генерал-лейтенант в запасе Валерий Ретунский.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Он отметил, что российским силам необходимо бить по местам размещения западной техники.

«Нам необходимо всё это вовремя вскрывать и наносить по таким стоянкам удары с целью выведения из строя всей этой западной техники. Миндальничать с ними давно пора заканчивать. Нужно действовать более решительно», — сказал генерал в беседе с «Московским комсомольцем».

Ретунский полагает, что США надеются переложить ответственность за решение о поставках истребителей на европейских партнеров, осознавая, что это приведет к принципиально новому уровню эскалации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник украинского министра обороны Юрий Сак рассказал, что Украина планирует получить от Запада от 40 до 50 самолётов F-16. Он подчеркнул, что у Киева нет средств, чтобы бороться с российской военной авиацией.

17 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что ВСУ получила от Варшавы почти все истребители МиГ-29, которые находятся на вооружении у польских войск. При этом он отметил, что Польша не готова передавать Киеву свои самолёты F-16