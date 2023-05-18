Вена, 19 мая, 2023, 00:28 — ИА Регнум. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Россия сохранила за собой право на нейтрализацию угроз своей безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Россия оставляет за собой право на принятие всех необходимых мер для нейтрализации угроз своей безопасности, а цели специальной военной операции будут выполнены», — сказал Небензя.

Также постпред отметил, что западные страны активно занимались откровенным саботажем выполнения минских соглашений, чтобы продолжить использовать Украину в своих собственных интересах.

Ранее российский дипломат в ходе заседания СБ ООН подчеркнул, что растущий поток отправляемого на Украину оружия свидетельствует о стремлении стран Североатлантического альянса обострить конфликт. Он также указал, что страны Запада ведут с Россией прокси-войну на территории Украины.