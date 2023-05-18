Москва, 18 мая, 2023, 19:21 — ИА Регнум. В Министерстве финансов России предложили сохранить ставку налога на доходы физических лиц на уровне 13% для работающих из-за рубежа граждан. В случае доходов свыше 5 млн рублей — на уровне 15%, сообщили 18 мая в пресс-службе Минфина России.

«Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов», — отметил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Министерство финансов России

В министерстве ранее рассматривали вариант увеличения налога для дистанционных сотрудников до 30%, но вопрос потребовал доработки. Как сообщало ИА REGNUM, правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий отечественные компании в отдельных случаях взимать НДФЛ по ставке 30% с работающих из-за границы сотрудников, использующих для работы российский сегмент интернета. Предполагалось, что поправки вступят в силу с начала 2024 года, а облагаться налогом в 30% будут только те сотрудники, кто утратил российское налоговое резидентство.