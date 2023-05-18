Вашингтон, 18 мая, 2023, 17:21 — ИА Регнум. В американском штате Невада заметили современный танк российского производства. Т-72, прикрытый брезентом, на прицепе тягача на заправочной станции одной из автострад вблизи с Западным Уэндовером увидел житель штата Мичиган Дэйв Троян. Об этом сообщило издание The Drive.

Кадр из видео Ремонтируемый российский танк Т-72

Американец сделал несколько снимков боевой машины и разместил их в соцсети.

«Я посмотрел на грузовик, который остановился, чтобы заправиться, и я сразу узнал, что он тащил российский танк. Танк выглядел укомплектованным лобовой реактивной бронёй», — рассказал Троян.

Судя по всему, советский танк Т-72 модернизировали в Чехии для отправки на Украину. На одном из снимков танка видна этикетка, согласно которой машину везли из Национального испытательного центра (NATC) в Силвер-Спринг в Национальный центр наземной разведки (NGIC), расположенный на Абердинском испытательном полигоне (APG) в Мэриленде.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле в США замечен российский танк Т-90А. Боевая машина была захвачена 25 сентября 2022 года боевиками 92-й бригады ВСУ в Кирилловке Купянского района Харьковской области. Теперь он оказался в штате Луизиана. Как предположил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», видимо, американские хозяева Украины забрали танк для изучения или для каких-то выставочных мероприятий.

Позднее в минобороны США подтвердили, что трофейный российский танк Т-90А направлялся на Абердинский испытательный полигон американской армии в штат Мэриленд. Представитель Пентагона Сью Гоф уточнил, что танк не был вооружён и «не нёс каких-либо опасных материалов и ни в коем случае не представлял опасности для населения».