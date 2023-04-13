Вашингтон, 13 апреля, 2023, 14:40 — ИА Регнум. В США замечен российский танк Т-90А, захваченный на Украине осенью 2022 года. Об этом 13 апреля сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Алексей Майшев/РИА Новости Танк Т-90

По информации канала, танк был захвачен 25 сентября 2022 года боевиками 92-й бригады ВСУ в Кирилловке Купянского района Харьковской области.

Отмечается, что теперь он замечен во время перевозки в штате Луизиана.

«Видимо, американские хозяева Украины забрали его для изучения или для каких-то выставочных мероприятий», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сети был опубликован ролик, на котором видно, как пуля пролетела рядом с головой военнослужащего ВСУ. Видео снято в Артёмовске, где ведутся ожесточённые бои между российскими и украинскими подразделениями.