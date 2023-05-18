Белгород, 18 мая, 2023, 13:46 — REGNUM. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) с территории Украины, состоящая из 20 человек, произвела попытку проникновения на территорию Белгородской области России. Об этом 18 мая сообщил Telegram-канал «Shot».

Александр Кондратюк/РИА Новости Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ

«20 диверсантов попытались прорваться на территорию Белгородской области, но пограничники отбили атаку», — говорится в сообщении.

Массированный встречный огонь остановил участников ДРГ, и они были вынуждены покинуть границы Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая украинская диверсионно-разведывательная группа вступила в бой с российскими пограничниками в Курской области. Диверсанты подошли к границе недалеко от посёлка Тёткино Курской области. После короткой перестрелки они отошли.

28 февраля президент России Владимир Путин дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) России усилить работу на российско-украинской границе. «Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», — сказал глава государства.