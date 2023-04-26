Москва, 26 апреля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердили важность соблюдения договорённостей лидеров РФ, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян, Владимир Путин

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе с акцентом на задачи по обеспечению стабильности и безопасности в регионе. Представители двух стран также договорились продолжить контакты на различных уровнях.

Ранее о проведении телефонного разговора сообщили и в пресс-службе армянского кабмина. Армянская сторона уточнила, что Путин и Пашинян обсудили вопросы, связанные с Лачинским коридором и гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона продолжает свои посреднические усилия в урегулировании отношений между Ереваном и Баку. Он также добавил, что ситуация непростая, требует дополнительных усилий и «понимания всеми сторонами безальтернативности имплементации соглашений».