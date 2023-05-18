ДНР, 18 мая, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Бои по освобождению Артёмовска (ДНР) продолжают вести российские штурмовые отряды, заявил 18 мая на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

«На донецком направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению города Артёмовск при активной поддержке подразделений воздушно-десантных войск», — сообщил Конашенков.

По его словам, в рамках спецоперации на донецком направлении российские военные нанесли поражение ВСУ в районе города Часов Яр и села Богдановка. Удары нанесли оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия.

Российские бойцы в Артёмовске предположили, что на этой неделе смогут полностью освободить город от ВСУ.

По данным газеты New York Times, украинские военные заявляют о тяжёлой ситуации в Артёмовске. На этот участок фронта командование якобы отправляет только добровольцев.