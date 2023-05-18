ДНР, 18 мая, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Бои по освобождению Артёмовска (ДНР) продолжают вести российские штурмовые отряды, заявил 18 мая на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны: российские штурмовые отряды при поддержке ВДВ продолжают освобождать Артёмовск
Иван Шилов ИА REGNUM
ЧВК «Вагнер»

«На донецком направлении штурмовыми отрядами продолжались бои по освобождению города Артёмовск при активной поддержке подразделений воздушно-десантных войск», — сообщил Конашенков.

По его словам, в рамках спецоперации на донецком направлении российские военные нанесли поражение ВСУ в районе города Часов Яр и села Богдановка. Удары нанесли оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия.

Российские бойцы в Артёмовске предположили, что на этой неделе смогут полностью освободить город от ВСУ.

По данным газеты New York Times, украинские военные заявляют о тяжёлой ситуации в Артёмовске. На этот участок фронта командование якобы отправляет только добровольцев.

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