Киев, 17 мая, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Ситуация в Артёмовске настолько опасна, что украинские военные отправляют в город только добровольцев, сообщила газета New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Вы должны знать, что можете оттуда [Артёмовск] не выбраться», — сказал журналистам один из украинских военных.

Другой боец Вооружённых сил Украины добавил, что обстрелы в городе никогда не прекращаются, и это делает ситуацию «безумной».

В материале также уточняется, что российские силы по-прежнему удерживают большую часть Артёмовска.

В статье Asia Times сообщается, что украинские военные должны эвакуироваться из Артёмовска до наступления выходных. В материале от 17 мая говорится, что ВСУ скоро эвакуируются из города, практически полностью занятого российскими бойцами. Автор материала Стивен Брайен выразил уверенность, что операция по выводу должна закончиться ещё до наступления выходных, так как, по его мнению, в противном случае российские войска возьмут ВСУ в окружение. В тексте также отмечается, что битва за Артёмовск — это битва украинского президента, так как именно он отдал приказ удерживать город любой ценой. Прогнозируя дальнейшее развитие событий, Брайен предположил, что Днепр мог бы стать логичным следующим этапом наступления российских войск, так как при его достижении «Украина будет разрезана пополам».

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил 17 мая, что российские военные ударами крупнокалиберной артиллерии поразила скопление живой силы ВСУ в районе Артёмовска. Ракетное подразделение группировки также нанесло удары по пунктам временного размещения 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад противника. 15 мая также стало известно, что российские подразделения, несмотря на все сложности, заняли в Артёмовске высотки, которые ВСУ считали ключевыми.