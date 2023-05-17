Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Российские военные практически зачистили западные кварталы города Артёмовска, сообщил с места событий корреспондент РИА Новости.

Журналист смог подобраться к южной окраине укрепрайона под названием Гнездо. Это пересечение улиц Чайковского и Юбилейной. Как сообщил военкор, с этой стороны уже заканчиваются многоэтажки и начинается частный сектор.

«Под контролем ВСУ после зачистки укрепрайона Гнездо остается микрорайон Новый и частный сектор», — уточнил корреспондент.

Он добавил, что украинские военные оказывают ожесточенное сопротивление.

Опрошенные бойцы штурмовых отрядов считают, что на этой неделе Артёмовск полностью возьмут под контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, издание Asia Times проинформировало о том, что украинские военные должны эвакуироваться из Артёмовска до наступления выходных. В материале от 17 мая говорится, что ВСУ скоро эвакуируются из города, практически полностью занятого российскими бойцами. Автор материала Стивен Брайен выразил уверенность, что операция по выводу должна закончиться ещё до наступления выходных, так как, по его мнению, в противном случае российские войска возьмут ВСУ в окружение. В тексте также отмечается, что битва за Артёмовск — это битва украинского президента, так как именно он отдал приказ удерживать город любой ценой. Прогнозируя дальнейшее развитие событий, Брайен предположил, что Днепр мог бы стать логичным следующим этапом наступления российских войск, так как при его достижении «Украина будет разрезана пополам».

Газета New York Times также отметила, что ситуация в Артёмовске настолько опасна, что украинские военные отправляют в город только добровольцев. Журналистам один из украинских военных рассказал, что обстрелы в городе никогда не прекращаются и это делает ситуацию «безумной».