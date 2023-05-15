Санкт-Петербург, 16 мая, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под арест курсанта военного института, подозреваемого в попытке совершить теракт, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Connor Tarter Арест

«Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении рядового Тимура Кирсанова…» — сказано в сообщении.

Заседание проходило в закрытом режиме. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), а также части 1 статьи 205 («Террористический акт»), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

Обвиняемый останется под стражей до 13 июля. Источник в правоохранительных органах рассказал в беседе с ТАСС о том, что курсанта Военного института физической культуры подозревают в поджоге релейных шкафов на железнодорожных путях на перегоне между Финляндским вокзалом и станцией Ланской в Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта стало известно, что в Ставропольском крае 33-летний местный житель вместе со своими подельниками готовил теракт на одном из объектов транспортной инфраструктуры Минеральных Вод. На подозреваемого завели уголовные дела по статьям 205 УК РФ «Террористический акт» и 223.1. УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» группой лиц по предварительному сговору.