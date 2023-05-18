Иван Шилов ИА REGNUM Генри Киссинджер

Представленные Россией в 2021 году проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности могли бы послужить началом для переговоров, заявил бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в интервью журналу Economist.

Дипломат напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал провести долгосрочную эволюцию Североатлантического альянса, но Запад отверг этот план.

«Он сделал предложение по поводу долгосрочной эволюции НАТО. Однако мы не восприняли это серьезно. Оно [предложение] само по себе являлось неприемлемым, но его могли использовать в качестве отправной точки [для договорённостей]», — сказал экс-госсекретарь.

Киссинджер также напомнил, что на тот момент в переговорах с американской стороны участвовала заместитель главы Госдепартамента США Уэнди Шерман. Дипломат подчеркнул, что ему нравится её качества, но она ненавидит Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года Россия представила проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Власти РФ призывали Запад дать юридические гарантии того, что альянс не будет больше расширяться на восток и откажется от присоединения Украины, а также от создания новых военных баз на постсоветском пространстве.

Кроме того, Россия требовала от НАТО убрать ударные вооружения от границ России и отвести войска блока в Восточной Европе на позиции по состоянию на 1997 год. США и НАТО отвергли призывы Москвы.