Москва, 9 февраля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Ответ Североатлантического альянса по гарантиям безопасности содержит гораздо больше хамских формулировок, чем ответ Соединенных Штатов, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Tasnim News Agency Сергей Рябков

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

По его словам, главное для России сейчас — понять, готовы ли западные партнеры к продолжению обсуждения нерасширения НАТО, от этого зависит все остальное в вопросах безопасности.

«Но мы не погружаемся в материю конкретики этого предложения сейчас, потому что для нас главное — понять, готовы ли на той стороне к продолжению серьезного разговора по нерасширению НАТО и возврату инфраструктуры, его конфигурации к положению по состоянию на 1997 года», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что диалог России с Соединенными Штатами и НАТО по гарантиям безопасности еще не закончен.