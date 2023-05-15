Лондон, 15 мая, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Британский премьер-министр Риши Сунак заявил о деятельности по созданию коалиции по поставкам истребителей Украине, сообщила 15 мая газета Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

Глава правительства Британии обсуждал эту тему с украинским президентом Владимиром Зеленским. Сунак отметил, что «относительно скоро» начнется обучение пилотов ВСУ применению западных истребителей.

Вместе с тем премьер-министр признал, что вопрос поставок самолетов Киеву не будет простым. Он также подчеркнул, что проводит переговоры по указанному вопросу «с лидерами других стран».

Глава правительства добавил, что Запад сильно заинтересован в том, чтобы предоставить Украине «авиационную поддержку».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Риши Сунак объявил, что Лондон поставит Киеву сотни зенитных ракетных комплексов и сотни новых ударных беспилотников с дальностью свыше 200 км. 15 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти восприняли негативно планы британского правительства передать Украине новую партию оружия.

При этом он считает, что такие намерения Лондона существенно не повлияют на ход спецоперации и не помогут украинской стороне.