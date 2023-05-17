Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Следственный комитет Российской Федерации расследует атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на административное здание управления УФСБ по Курской области. Об этом СК сообщил в своём Telegram-канале 17 мая.

«Следователи СК России будут расследовать факты преступных действий ВСУ. По имеющимся данным, пять российских пограничников получили ранения в результате атаки украинского беспилотника…» — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Следственный комитет также даст правовую оценку всем фактам и установит круг лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что 17 мая в районе деревни Тарутино Калужской области взорвался беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Как сообщил Telegram-канал SHOT, обломки БПЛА обнаружили в лесу, возле трассы А-108 «Московское большое кольцо».