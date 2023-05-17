Следственный комитет РФ
Иван Шилов ИА REGNUM
Следственный комитет РФ

Следственный комитет Российской Федерации расследует атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на административное здание управления УФСБ по Курской области. Об этом СК сообщил в своём Telegram-канале 17 мая.

«Следователи СК России будут расследовать факты преступных действий ВСУ. По имеющимся данным, пять российских пограничников получили ранения в результате атаки украинского беспилотника…» — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Следственный комитет также даст правовую оценку всем фактам и установит круг лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что 17 мая в районе деревни Тарутино Калужской области взорвался беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Как сообщил Telegram-канал SHOT, обломки БПЛА обнаружили в лесу, возле трассы А-108 «Московское большое кольцо».