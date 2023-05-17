Жуковский район, Калужская область, 17 мая, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Беспилотник самолётного типа взорвался в районе деревни Тарутино (Жуковский район, Калужская область), 17 мая сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

Уточняется, что обломки беспилотника обнаружены в лесу возле трассы А-108 «Московское большое кольцо». Также в лесу обнаружены сломанные ветки, но непосредственное место падения дрона пока не определили.

Экстренные службы ведут работу на месте ЧП. Опубликовано видео с места поисков. По данным канала, беспилотник упал вечером 16 мая. Падение дрона вызвало взрыв.