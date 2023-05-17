Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Президент США Джо Байден, выступая перед журналистами 17 мая, заверил их, что достигнет соглашения с республиканцами по вопросу повышения потолка госдолга и не допустит дефолта в стране, грозящего вылиться в «катастрофу».

«Я уверен, что мы достигнем соглашения по бюджету и что Америке не грозит дефолт. Это обернётся катастрофой для американской экономики и народа, если мы не сможем платить по своим счетам», — сказал американский лидер.

Он отметил, что переговоры по предотвращению дефолта будут идти столько, сколько понадобится для достижения результата.

Байден также рассказал о состоявшихся днём ранее консультациях по предотвращению дефолта с лидерами конгресса, среди которых были спикер палаты представителей Кевин Маккарти и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл. По словам президента США, все присутствовавшие согласились, что не допустят дефолта.

О возможном дефолте в США при провале переговоров по повышению потолка госдолга Байден заявил 10 мая. Он тогда назвал такое развитие событий разрушительным для американской экономики. Вскоре после этого глава американского Минфина Джанет Йеллен назвала более конкретные сроки — в течение двух недель она собиралась уведомить конгресс о сроках потенциального экономического краха. Она предупредила, что без решения по госдолгу правительство окажется не в состоянии исполнять свои финансовые обязательства.

Через день после этого Байден сообщил, что на переговорах с конгрессменами по поводу госдолга есть некоторые подвижки и что критическая точка ещё не достигнута. Затем президент США принял в Белом доме лидеров конгресса. Байден встретился с главами обеих палат конгресса, в том числе с Маккарти и вице-президентом Камалой Харрис.

К настоящему моменту конкретных результатов всё ещё не удалось достичь. По информации Fox News, Байдену даже пришлось отменить несколько запланированных ранее поездок из-за неразрешённой ситуации вокруг госдолга. Сообщается, что президент вернётся на родину после саммита стран G7. Изначально он планировал провести за границей 8 из 16 дней, которые остались у США до возможного наступления дефолта.