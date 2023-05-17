Байден отменил запланированные зарубежные поездки на фоне неразрешённой ситуации с госдолгом США

Вашингтон, , 02:05 — REGNUM Визиты в Австралию и Папуа — Новую Гвинею, запланированные ранее, отменил президент США Джозеф Байден на фоне неразрешённой ситуации с госдолгом. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что американский лидер вернётся на родину сразу же после визита в Японию, где в Хиросиме состоится саммит стран G7. На саммит президент США отправится 17 мая.

«Президент Байден вернется в Соединенные Штаты по завершении саммита «Группы семи», чтобы снова принять участие во встречах с руководством Конгресса и обеспечить его действия до крайнего срока, позволяющие не допустить дефолт», — сказано в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также отмечается, что Байден провёл телефонные переговоры с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, которого американский лидер уведомил о своём решении и пригласил нанести визит в Вашингтон в сроки, которые будут согласованы позднее. Кроме того, советники Байдена сообщили об изменении планов и правительство Папуа — Новой Гвинеи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом и Конгресс США не преодолели разногласий по вопросу о повышении потолка государственного долга и всё ещё далеки от заключения соответствующего соглашения.

Спикер палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти уточнил, что он и Байден согласились назначить переговорщиков, которые попытаются прийти к компромиссу для сторон.

Американский инвестор Джим Роджерс указал, что Соединённые Штаты не объявят дефолт, но ситуация с растущим госдолгом вызовет в стране серьёзные экономические проблемы.