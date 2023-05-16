Киев, 16 мая, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Украина хочет получить от западных государств порядка 40–50 истребителей F-16. Об этом 16 мая сообщила газета Politico со ссылкой на советника главы украинского минобороны Юрия Сака.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Украина хочет в общей сложности от 40 до 50 F-16, чтобы сформировать три или четыре эскадрильи для защиты своего неба», — говорится в публикации.

Сак отметил, что сейчас Киеву «нечем остановить» российскую военную авиацию, и добавил, что, по его мнению, тема поставок военных самолётов украинским войскам стала актуальной.

Также советник главы минобороны указал, что украинский президент желает, чтобы вопрос о поставках Киеву истребителей был главным на предстоящем саммите «Группы семи» (G7) в Хиросиме и на саммите НАТО, который пройдёт в Вильнюсе в июле текущего года.

Сак добавил, что лидеры стран Запада, по его утверждению, заверили украинского президента, что в ближайшие дни проведут обсуждение этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о деятельности по созданию коалиции по поставкам истребителей Украине. Также он обсуждал эту тему с Зеленским.