Лондон, 15 мая, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Великобритания не планирует отправлять Украине истребители. Об этом, как сообщило Reuters, заявили в офисе премьер-министра Риши Сунака.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press Истребитель Eurofighter Typhoon

«Таких планов нет», — сказал представитель британского премьер-министра на вопрос о планах предоставить Украине истребители.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в канцелярии британского премьер-министра заявили, что в стране с 2014 года обучились 37 тысяч военных Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, Лондон предоставил Киеву военную поддержку на сумму 3,2 млрд фунтов стерлингов. Эта поддержка больше, чем у любой другой страны, кроме США. Так, в 2023 году Великобритания предоставила ВСУ военную технику, включая эскадрилью танков Challenger 2, самоходные орудия, сотни бронированных машин и ракеты, включая Starstreak и Storm Shadow.