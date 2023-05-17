Москва, 17 мая, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 17 мая заявил, что на купянском направлении потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили до 115 военных.

Виктор Антонюк/РИА Новости Уничтоженный танк ВСУ

Конашенков уточнил, что на этом направлении российские военные уничтожили гаубицу «Мста-Б», две бронемашины и другую технику ВСУ.

«Поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Ольшана, Петропавловка и Масютовка Харьковской области», — следует из брифинга Минобороны.

По заявлению оборонного ведомства, на краснолиманском направлении за сутки российские военные уничтожили один танк, два БТР, САУ «Акация» и гаубицу Д-30.

«Потери ВСУ составили свыше 70 военных», — добавил Конашенков, говоря о краснолиманском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные нанесли удар высокоточным оружием по крупному складу боеприпасов в Николаеве. По данным Минобороны, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаеве. В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель достигнута.