Потери ВСУ на двух направлениях составили свыше 185 военных
Минобороны: потери ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях составили свыше 185 военных
Москва, 17 мая, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге 17 мая заявил, что на купянском направлении потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили до 115 военных.
Конашенков уточнил, что на этом направлении российские военные уничтожили гаубицу «Мста-Б», две бронемашины и другую технику ВСУ.
«Поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Ольшана, Петропавловка и Масютовка Харьковской области», — следует из брифинга Минобороны.
По заявлению оборонного ведомства, на краснолиманском направлении за сутки российские военные уничтожили один танк, два БТР, САУ «Акация» и гаубицу Д-30.
«Потери ВСУ составили свыше 70 военных», — добавил Конашенков, говоря о краснолиманском направлении.
Как сообщало ИА REGNUM, российские военные нанесли удар высокоточным оружием по крупному складу боеприпасов в Николаеве. По данным Минобороны, ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаеве. В оборонном ведомстве подчеркнули, что цель достигнута.