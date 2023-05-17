Минобороны назвало Красное и Богдановку самыми горячими точками на донецком направлении

Москва, , 14:50 — REGNUM На донецком направлении Вооружённые силы России отразили семь атак украинской армии. Об этом 17 мая на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Боевая работа РСЗО «Ураган» © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Наиболее сложная обстановка складывалась в районах населённых пунктов Красное и Богдановка Донецкой Народной Республики, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

Конашенков также добавил, что штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артёмовска (украинское название ― Бахмут), на флангах противника сдерживали подразделения «Южной» группировки войск. В тоже время десантники в результате наступления заняли более выгодные рубежи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на марьинском направлении ситуация остаётся сложной. По его словам, здесь было достаточно горячо. Он пояснил, что положение осложняется постоянной переброской резервов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Однако даже в такой ситуации российские подразделения продолжают продвигаться вперёд, пресекать попытки противника выдавить их с занимаемых позиций.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские военные продолжают наращивать группировку сил на донецком направлении. Он уточнил, что большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом двигается по автодорогам на участке местности Миньковка ― Часов Яр.

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