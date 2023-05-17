Минобороны: российские десантники заняли более выгодные рубежи при наступлении в Артёмовске

Москва, , 14:43 — REGNUM Подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе наступательных действий в Артёмовске заняли более выгодные рубежи. Об этом 17 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащий ВС РФ © Андрей Рубцов/ТАСС

Как уточнил военный, на донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои за овладение западными кварталами Артёмовска, а подразделения «Южной» группировки российских войск сдерживали врага на их флангах.

Конашенков добавил, что самая сложная обстановка складывалась возле Красного и Богдановки в ДНР, где российские военные отразили семь атак украинских войск.

«В результате наступательных действий подразделений Воздушно-десантных войск занят более выгодный рубеж обороны», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 17 мая, стало известно, что российская группировка «Юг» ударами крупнокалиберной артиллерии поразила скопление живой силы ВСУ в районе Артёмовска. Также ракетное подразделение группировки на соледаро-артёмовском направлении нанесло удары по пунктам временного размещения 24-й и 57-й отдельных механизированных бригад врага.