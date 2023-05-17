Москва, 17 мая, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Сергей Алейник подписали 17 мая совместное заявление о внешнеполитических приоритетах. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Подписание состоялось по итогам двусторонних переговоров. За церемонией подписания последовала совместная пресс-конференция.

Лавров отметил, что стороны удовлетворены итогами переговоров и продолжат тесное взаимодействие. Глава МИД России также анонсировал совместное заседание коллегий двух министерств, запланированное на осень.

Алейник 15 мая прибыл с официальным визитом в Москву для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки, а также интеграции Союзного государства и взаимодействия ведомств.