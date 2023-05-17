Шебекино, Белгородская область, , 08:24 — REGNUM Украинский беспилотник сбросил боеприпасы на здание пропускного пункта «Шебекино» (Белгородская область), сообщил 17 мая Telegram-канал SHOT.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ночь на 17 мая в Шебекино произошёл пожар после проникновения на территорию Белгородской области беспилотника. Он сбросил два боеприпаса на автомобильный пропускной пункт «Шебекино».

Ссылаясь на свой источник, канал отмечает, что украинский дрон сбросил на пункт пропуска две миномётные мины. Вспыхнувший пожар быстро потушили, пострадавших нет.

ВСУ 8 мая обстреляли Шебекино, возле жилых домов взорвались снаряды, выпущенные со стороны Украины. Четыре мирных жителя госпитализированы.