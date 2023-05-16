Будапешт, 16 мая, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Венгрия заблокировала транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Эту информацию во вторник, 16 мая, подтвердило министерство иностранных дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Министр иностранных дел [Петер Сийярто. — Прим. ред.] чётко высказался в пятницу в Стокгольме: Венгрии будет очень трудно вести переговоры о дальнейшей финансовой и экономической помощи и требуемых для этого жертвах…» — сказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Ранее итальянское агентство ANSA сообщило, что Венгрия заблокировала выделение очередного транша для Украины из Европейского фонда мира. Будапешт потребовал, чтобы в будущем фонд играл «глобальную» роль, а не использовался исключительно для вооружения Украины.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции во Флоренции заявил, что Украина не сможет выстоять в военном конфликте без военной помощи со стороны стран-союзников.