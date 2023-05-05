Флоренция, Италия, , 16:43 — REGNUM Тратить деньги на «помощь» Украине Европейский союз не хочет, но ему приходится это делать, заявил 5 мая на конференции во Флоренции (Италия) верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Евросоюз хотел бы тратить свои деньги на благосостояние граждан, на больницы и школы, но у ЕС нет выбора», — заявил Боррель.

Он пояснил, что без европейской финансовой поддержки Украина не выстоит. По его мнению, дипломатическим путём из сложившейся ситуации вооружённого конфликта Киеву не выйти — для такого урегулирования нет условий. Поэтому Евросоюз вынужден продолжать поставки оружия на Украину.

Боррель признался, что его работа больше напоминает работу министра обороны ЕС, он в последнее время перестал чувствовать себя главой дипслужбы.

3 мая Совет Евросоюза одобрил решение выделить из Европейского фонда мира миллиард евро на совместные закупки боеприпасов для Киева. По словам украинского президента Владимира Зеленского, западные самолёты ВСУ получат тогда, когда пойдут в контрнаступление.