Будапешт, , 21:14 — REGNUM Венгрия заблокировала выделение очередного транша военной помощи Украине в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира. Об этом 15 мая сообщило агентство ANSA со ссылкой на источник.

Венгрия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Предполагается, что Будапешт потребовал, чтобы в будущем фонд играл «глобальную» роль, а не использовался исключительно для вооружения Киева.

Общий размер военной помощи Киеву по линии Европейского фонда мира составил 5,6 млрд евро. Это без учёта прямых поставок от стран ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на конференции во Флоренции заявил, что Украина не сможет устоять без посторонней помощи, а потому ЕС будет продолжать тратить средства на поддержку Киева, жертвуя благосостоянием своих граждан. Он также заявил, что уже ощущает себя не дипломатом, а министром обороны.