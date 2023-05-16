Шойгу: заявление Киева о шести сбитых российских «Кинжалах» не соответствует действительности

Москва, , 22:07 — REGNUM Заявления Киева о якобы сбитых системой ПВО 16 мая шести российских гиперзвуковых ракетах «Кинжал» не соответствуют действительности. Об этом, как сообщило РИА Новости, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я ранее уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько «Кинжалов», сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями», — сказал Шойгу.

Министр также подчеркнул, что количество этих «украинских перехватов» завышено в три раза. Кроме того, украинская сторона, по словам главы российского военного ведомства, ошибается и с типом ракет.

«Потому и не попадают», — резюмировал Шойгу.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в ночь на 16 мая российские военные уничтожили в Киеве американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Для поражения цели ВКС России успешно применили гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Получив на вооружение новое оружие — гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», — российские ВКС стали способны уничтожать наземные и морские цели более точно, не опасаясь противодействия ПВО. Траектория полета ракеты сначала пролегает в верхних областях атмосферы, по дуге возвращаясь к Земле для более тонких маневров. Обладая малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью, «Кинжал» способен развивать гиперзвуковую скорость после запуска с воздуха.