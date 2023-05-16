Экс-советник Пентагона полковник Макгрегор: вмешательство на Украину обернётся катастрофой для США

Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрёк Белому дому катастрофу из-за Украины. В интервью Дональду Трампу — младшему 16 мая он заявил, что вмешательство США в украинский конфликт повлечёт тяжёлые последствия.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Макгрегор подчеркнул, что в этом вопросе на кону стоит слишком многое, в том числе роль доллара как резервной валюты. По словам полковника, многие мировые державы выступают против американского подхода к Украине и на самом деле Штаты находятся в ужасном положении.

Как заявил Макгрегор, политика Белого дома может привести страну к одновременному участию в двух военных конфликтах — на Украине и на Тайване. В подобном положении в своё время оказался фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер, напомнил полковник.

«Главная проблема заключается в том, что сейчас США смотрят в направлении Украины, а по ту сторону от нее находится Россия. Это не иракцы или афганцы, против нас будут стоять настоящие военные», — предупредил он.

Ранее Макгрегор рассказал об ультиматуме президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его мнению, украинскому лидеру рано или поздно придётся признать поражение Киева в конфликте из-за давления со стороны западных стран. Полковник считает, что на Зеленского давит Вашингтон, а дела у ВСУ при этом складываются скверно, так как у украинских войск нет необходимых боеприпасов и военной техники.