Москва, 16 мая, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Законопроект о расширении права на экспорт сжиженного природного газа с арктической части Красноярского края, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов приняла Госдума в I чтении.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Депутаты одобрили внесение поправок в закон «Об экспорте газа», который предоставляет право на экспорт СПГ с месторождений на суше севернее 67-го градуса северной широты, сообщает ТАСС.

Доля государства в уставном капитале этих недропользователей должна превышать 50%. Если поправки примут, 36 месторождений «Роснефти» в Красноярском крае, Ненецком и Ямало-Ненецкого автономных округах получат право экспорта СПГ.

Отмечается, что монетизация газа с этих месторождений экономически целесообразна только за счёт производства СПГ, поскольку они значительно удалены от единой системы газоснабжения. Внесение поправок позволит монетизировать удалённые от единой системы «Газпрома» крупные запасы газа, а также создать условия для увеличения производства СПГ и его экспорта.

Также поправки выведут из-под действия закона об экспорте газа операции по СПГ-бункеровке. Это станет стимулом для использования СПГ в качестве бункеровочного топлива — более экологичного и альтернативного для морского и речного судоходства.

В настоящее время СПГ экспортируется с проектов «Ямал СПГ», «Криогаз-Высоцк», «Сахалин-2» и с завода на компрессорной станции «Портовая», а новый закон расширит количество таких недропользователей, предоставив право на экспорт также компании «Роснефть».

Председатель комитета по энергетике Павел Завальный заявил, что в сложившейся ситуации России необходима ускоренная монетизация газа и увеличение экспортного потенциала за счёт диверсификации поставок. Это требуется, чтобы страна сохранила лидерские позиции на мировом энергетическом рынке.

Премьер-министр Михаил Мишустин 9 марта на заседании правительства заявил, что список северных регионов, откуда может быть разрешён экспорт СПГ, может расшириться. Тогда годовые объёмы производства СПГ вырастут за семь ближайших лет до 100 млн тонн.