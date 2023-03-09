Правительство предлагает разрешить экспорт сжиженного газа с севера Красноярского края и ЯНАО

Москва, , 18:49 — REGNUM Список северных регионов России, откуда может быть разрешен экспорт сжиженного природного газа (СПГ), может быть расширен. С таким предложением выступило правительство РФ. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, состоявшегося 9 марта.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

В числе регионов, которые могут быть добавлены в список, север Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. Там, по словам Мишустина, находятся около 3 трлн кубометров природного газа. Эти территории считаются перспективными и заслуживающими внимания в плане разрешения экспорта СПГ, подчеркнул глава правительства.

По его словам, в случае принятия данного предложения, годовые объемы производства СПГ в России увеличатся до 100 млн тонн в ближайшие семь лет. При этом мощности арктических маршрутов будут активнее использоваться в целях транспортировки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщалось ранее, еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон призвала страны Европейского союза полностью отказаться от закупок российского сжиженного природного газа. По её мнению, отказ от газа из России положительно скажется на сотрудничестве с «надежными партнерами».