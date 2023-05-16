Москва, 16 мая, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 16 мая, что решение о передаче иконы «Троица» Русской православной церкви (РПЦ) приняли из гуманитарных соображений после координации со всеми необходимыми лицами.

Андрей Рублёв. Святая Троица. 1410

«Для многих верующих в нашей стране это большая святыня, и укрывать ее в музеях — это не соответствует чаяниям верующих», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что передача иконы, написанной преподобным Андреем Рублёвым, это прерогатива Министерства культуры.

Как сообщало 15 мая ИА REGNUM, президент России Владимир Путин распорядился вернуть РПЦ чудотворную икону «Троица», написанную преподобным Андреем Рублёвым. Икону планируется разместить в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры.

Икона «Троица» Андрея Рублева 17 и 18 июля 2022 года прибыла в специальной витрине в Свято-Троицкую Сергиеву лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского.

Глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) 19 июля рассказал, что в нижней палате российского парламента планируют разработать законопроект о механизме постепенной передачи икон в храмы с сохранением бюджетного финансирования для хранения и безопасности святынь.

В РПЦ заявили, что икону преподобного Андрея Рублёва «Троица» и раку Александра Невского, которые ранее передали РПЦ, будут хранить в соответствии с требованиями Третьяковской галереи и Эрмитажа.