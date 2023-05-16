ДНР, 16 мая, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Российские военные в рамках СВО продолжают наступательные действия в Артёмовске, сообщил 16 мая журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западных кварталах города Артёмовска», — сказал Конашенков.

Он добавил, что подразделения «Южной» группировки ВС России сдерживали действия ВСУ, прикрывая фланги штурмовых отрядов.

По данным военкоров, в районе Артёмовска российские военные взорвали важный для ВСУ мост. По этому мосту ВСУ перебрасывали свои резервы к контролируемой ими части города.

Как рассказал один из участников боёв в районе Артёмовска, ВСУ перебрасывают на этот участок фронта наиболее боеспособные части.