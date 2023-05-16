Москва, 16 мая, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Наиболее сложная обстановка сложилась в районе населённого пункта Красное в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в течение суток здесь отразили десять атак украинских военных.

«Наиболее сложная обстановка складывалась в районе населённого пункта Красное Донецкой Народной Республики, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады в течение суток было отражено десять атак со стороны ВСУ», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

Конашенков добавил, что в ходе ожесточённых боёв российские подразделения уничтожили более 70 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, а также два бронетранспортёра.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики», ― сообщил генерал-лейтенант.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска продолжают наступление в западной части Артёмовска в ДНР. Так, 15 мая на донецком направлении штурмовые отряды вели наиболее ожесточённые бои на западной окраине города, а подразделения 4-й мотострелковой бригады ― в районе Красного.