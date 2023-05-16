Российские войска уничтожили две украинские артустановки «Акация» и две гаубицы «МСТА-Б»

Москва, , 12:46 — REGNUM За сутки на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях российские войска уничтожили две гаубицы «МСТА-Б» и столько же самоходных артиллерийских установок «Акация» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

САУ «Акация» Vitaly V. Kuzmin

«За сутки на южнодонецком и запорожском направлениях потери противника составили до 135 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация». На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 25 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также пять автомобилей», — говорится в сводке министерства.

Кроме того, в районе Урожайного в ДНР удалось пресечь действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на донецком направлении за прошедшие сутки российские войска уничтожили до 215 украинских военных. Кроме того, на данном направлении уничтожили пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и «Д-30».