Донецк, 16 мая, 2023, 12:40 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на донецком направлении российские войска уничтожили до 215 украинских военных. Об этом 16 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Общие потери ВСУ на донецком направлении за сутки составили до 215 украинских военнослужащих», — сказал представитель Минобороны.

Кроме того, на этом направлении ВСУ потеряли пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и «Д-30».

Как сообщило ИА REGNUM, ВСУ потеряли до 125 военных на купянском и краснолиманском направлениях. На краснолиманском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и тяжёлые огнемётные системы группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям противника в районах Невского, Червоной Дибровы в ЛНР и Григоровки в ДНР.

На купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск потери понесла живая сила и техника ВСУ в районах Новомлынска и Кисловки в Харьковской области.