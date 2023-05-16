Пушки «Рапира» поразили украинскую бронетехнику на левом берегу Днепра
Минобороны: пушки «Рапира» поразили украинские подразделения на левом берегу Днепра
Москва, 16 мая, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Министерство обороны России 16 мая в своем Telegram-канале обнародовало видеозапись с кадрами боевой работы расчетов противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», которые уничтожают подразделения Вооружённых сил Украины на левом берегу Днепра.
Указанные артиллерийские установки предназначены для уничтожения тяжелой бронетехники. При этом пушки «Рапира» успешно используются с целью поражения других целей, в том числе и пехоты ВСУ, которая скрывается в блиндажах и окопах.
Орудия имеют калибр 100 мм. Удары проводятся с закрытых огневых позиций. Координаты целей корректируются с помощью беспилотных летальных аппаратов.
Видеозапись: Минобороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал о том, что российские военные, используя реактивную и ствольную артиллерию в районе Орехова в Запорожской области, нанесли удар по крупному скоплению ВСУ.