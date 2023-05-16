«РВ»: ВС России утром 16 мая нанесли самый массированный удар по военным объектам в Киеве

Москва, , 08:52 — REGNUM Вооружённые силы России (ВС РФ) утром 16 мая нанесли самый массированный удар по Киеву. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявили местные власти, военные объекты в столице Украины атаковали ракеты «Кинжал» и «Калибр». В результате ударов в Святошинском районе Киева начался крупный пожар.

«В Святошинском районе пожар площадью 200 [кв.] м. Взрывы продолжают греметь», ― говорится в сообщении.

Официальных заявлений от Минобороны о нанесении ударов по объектам на территории Украины пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 16 мая во всех областях Украины, включая Киев и Киевскую область, объявили воздушную тревогу. Также воздушная тревога объявлена и в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей, а также части ДНР, остающейся под контролем ВСУ.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о мощных взрывах в Черниговской области Украины, а также в городе Киеве. Он уточнил, что несколько взрывов прогремело в Соломенском районе города, а в Шевченковском районе обломки ракеты упали на территорию зоопарка. К местам взрывов направлены экстренные службы. Позднее глава Киева сообщил о падении обломков беспилотников в разных районах города.

Как сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, поздно вечером 15 мая российские военные с помощью реактивной и ствольной артиллерии нанесли удар по крупному скоплению войск украинской армии в районе Орехова в Запорожской области.

Удары возмездия по Украине Вооружённые силы России также нанесли ночью 14 мая. В операции участвовали стратегические ракетоносцы ВКС России и корабли Черноморского флота. Истребители-бомбардировщики ударили управляемыми авиабомбами по целям в районе Херсона и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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