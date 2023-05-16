Орехов, Запорожская область, 16 мая 2023, 02:11 — REGNUM Удар по крупному скоплению войск украинской армии нанесли российские военные с помощью реактивной и ствольной артиллерии в районе Орехова в Запорожской области. Об этом сообщил 16 мая глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Артиллерия армии России
Артиллерия армии России
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как уточнил Рогов, российские войска поздно вечером 15 мая нанесли массированный удар по крупному скоплению военнослужащих украинской армии двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии.

Скопление войск армии Украины, по данным Рогова, располагалось «в ближнем тылу противника, к западу от Орехова» в Запорожской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Рогов сообщил о высокоточном ударе российских войск по позициям украинской армии в городе Гуляйполе, который находится на временно захваченной Киевом части Запорожской области.