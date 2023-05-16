На Украине прогремели мощные взрывы в Киеве и в Черниговской области.

Киев, , 04:45 — REGNUM Мощные взрывы прогремели в Черниговоской области Украины, а также в городе Киеве после объявления воздушной тревоги на всей территории страны. Об этом 16 мая сообщают издание «Клименко тайм», а также мэр Киева Виталий Кличко в своём Telegram-канале.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным «Клименко тайм», взрывы в Черниговской области прогремели в ночь на 16 мая, информация о возможных повреждениях объектов инфраструктуры не уточняется.

По данным мэра Киева Кличко, несколько взрывов прогремело в Соломенском районе города, а в Шевченковском районе обломки ракеты упали на территорию зоопарка. К местам взрывов направлены экстренные службы. Позднее глава Киева сообщил о падении обломков беспилотников в разных районах города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о воздушной тревоге на всей территории Украины, включая Киев и Киевскую область.